​Вратарь «Зенита» Адамов: «Доволен, на ноль сыграл»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался после понедельничной победы команды над «Аль-Духаилем» (2:0) в матче Кубка равноправия. Адамов провёл на футбольном поле все 90 минут.

«Честно, я доволен, на ноль сыграл. Для меня всё отлично. Ногами было больше работы, чем спасений сегодня. Но и спасения были. В целом, нормально. В зачёт можно занести игру!» - слова Адамова приводятся на сайте «Зенита».

Добавим, что в турнирной таблице Российской премьер-лиги после восемнадцати сыгранных туров «Зенит» занимает второе место. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два очка.