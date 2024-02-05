​Если Абаскаль останется, Джикия уйдёт из «Спартака» - агент

Действующий контракт защитника Георгия Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца нынешнего сезона. Комментарий по поводу будущего 30-летнего футболиста дал его агент – Вадим Шпинёв. Он ответил на вопрос, как бы он оценил вероятность продления контракта Джикии при сохранении Гильермо Абаскаля на должности главного тренера «красно-белых».

«Как почти нулевую. Если Абаскаль останется в клубе – никакого нового контракта не будет. Либо будут предложены такие условия, которые мы будем вынуждены отклонить», - цитирует Шпинёва «Чемпионат».

Шпинёв добавил, что в январе он ждал от клуба звонка для обсуждения контракта, но, судя по всему, его не последовало.

Напомним, что в первой части сезона Георгий Джикия потерял место в основном составе «Спартака».