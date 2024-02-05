Чалов покинул сбор ЦСКА — известна причина

Директор по связям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал отъезд нападающего команды Фёдора Чалова со сборов.

Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний футболист покинул сборы ЦСКА.

«Евгений Леннорович пригласил Чалова на обсуждение по контракту, поэтому Фёдор улетел в Москву», — приводит слова Брейдо «Чемпионат».

В текущем сезоне Чалов принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Действующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.