Чалов покинул сбор ЦСКА — известна причина

Директор по связям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал отъезд нападающего команды Фёдора Чалова со сборов.
Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний футболист покинул сборы ЦСКА.
«Евгений Леннорович пригласил Чалова на обсуждение по контракту, поэтому Фёдор улетел в Москву», — приводит слова Брейдо «Чемпионат».
В текущем сезоне Чалов принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет три результативные передачи.
Действующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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