Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об отношениях с защитником «красно-белых» Георгием Джикией во время работы в Москве.

- У Абаскаля явно не самые лучшие отношения с Джикией. У вас были конфликты с Георгием?

- У меня никогда не было конфликтов ни с Георгием, ни с кем-либо другим. У нас была хорошая команда. Все проблемы решались мирно.

Действующий контракт Георгия Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца сезона. В первой части текущего чемпионата 30-летний защитник потерял статус твёрдого игрока основного состава.