​Коваленко назвал цель «Зенита» в Кубке равноправия

В первом матче Кубка равноправия «Зенит» обыграл «Аль-Духаиль» со счётом 2:0. Полузащитник питерской команды Александр Коваленко после игры дал комментарий.

По мнению Коваленко, итоговый счёт соответствует тому, что происходило на поле. Футболист отметил, что игра была открытой, и что «Зениту» было важно забить первым. После этого команда действовала спокойно, считает Коваленко.

Также Коваленко сообщил, что «Зенит» ставит перед собой задачу выиграть этот турнир.

«Конечно, следим за результатами – нам хочется победить в этом международном турнире, мы стараемся показать себя с лучшей стороны и выиграть все матчи», - слова Коваленко приводятся на сайте «Зенита».