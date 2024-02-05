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​Коваленко назвал цель «Зенита» в Кубке равноправия

05 Февраля 2024 • 19:57 Комментировать
Зенит
2:0
Аль-Духаиль

В первом матче Кубка равноправия «Зенит» обыграл «Аль-Духаиль» со счётом 2:0. Полузащитник питерской команды Александр Коваленко после игры дал комментарий.

По мнению Коваленко, итоговый счёт соответствует тому, что происходило на поле. Футболист отметил, что игра была открытой, и что «Зениту» было важно забить первым. После этого команда действовала спокойно, считает Коваленко.

Также Коваленко сообщил, что «Зенит» ставит перед собой задачу выиграть этот турнир.

«Конечно, следим за результатами – нам хочется победить в этом международном турнире, мы стараемся показать себя с лучшей стороны и выиграть все матчи», - слова Коваленко приводятся на сайте «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Коваленко

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