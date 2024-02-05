​Агент: «Для Джикии не так сильно важны деньги, как спартаковский ромбик»

Агент Вадим Шпинёв, который работает с защитником «Спартака» Георгием Джикией, высказался о футболисте.

По словам Шпинёва, он не знает, сколько ещё времени будет играть Джикия. Агент допускает, что у 30-летнего футболиста откроется второе дыхание. Кроме того, Шпинёв рассказал о любви Джикии к «Спартаку».

«Георгий очень любит «Спартак». Ему здесь нравится всё. Для него даже не так сильно важны деньги, как ромбик. Это правда самое главное», - цитирует Шпинёва «Чемпионат».

Как известно, действующий контракт Георгия Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца нынешнего сезона.

После восемнадцати туров «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.