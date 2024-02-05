Аршавин — о матче «Зенита»: «Победа без особого напряга»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался после победы «сине-бело-голубых» над «Аль-Духаилем» в рамках Кубка равноправия. Встреча между командами завершилась со счетом 2:0.

«Победа без шума и пыли, без особого напряга. Какие‑то выводы трудно сделать. Понятно, что это прототип основного состава на весну в РПЛ. Может, увидим две‑три другие позиции», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что самыми активными в составе «Зенита» были Клаудиньо и Дуглас Сантос.

В следующем матче на турнире «Зенит» встретится с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа». Поединок запланирован на 8 февраля.