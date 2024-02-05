Четвёртая победа на сборах: ЦСКА задавил загруженный «Факел» голом Давилы

Московский ЦСКА и воронежский «Факел» встретились в товарищеском матче на зимних сборах.

Для «Факела» игра с ЦСКА была вторым матчем в день 5 февраля. До этого «огнеопасные» успели провести спарринг с «КАМАЗом» из Набережных Челнов, представляющим Первую лигу. Там была зафиксирована ничья 1:1. За воронежцев в том матче отличился Акбашев, который против ЦСКА появился во втором тайме.

В январе «Факел» в товарищеских матчах обыграл азербайджанский «Сабаил», проиграл узбекистанскому «Насафу», одолел молодёжную сборную Южной Кореи (до 23 лет), словенский «Копер» и калининградскую «Балтику». Ну а ЦСКА последовательно одержал победы над оманским «Сохаром», московским «Торпедо» и узбекистанским «Андижаном».

На седьмой минуте отчётного матча ударом с подступов к штрафной площади отметился Матвей Кисляк. Мяч проследовал низом чуть левее створа. На десятой минуте пробил головой Магаль после подачи с правого фланга. Оказалось немного выше перекладины ворот Акинфеева.

Вскоре и у «красно-синих» состоялся удар со второго этажа. Давила подал угловой слева, а Роша пробил головой, и Беленову пришлось выручать свою команду. К отметке получаса игры Роша снова ударил верхом – на этот раз корнер был с правого края, его подавал Кисляк. Тут на пути мяча снова встал Беленов.

На 34-й минуте Агапов на левом фланге обыгрался с Давилой и выполнил прострел на проекцию ближней штанги, откуда Обляков переправил мяч в противоположную боковую стойку. Вскоре Мендес исполнял с левого полуфланга – не попал в дальнюю девятку. Давила оттуда же пробивал на силу после скидки Мусаева – выше.

В конце первого тайма давление со стороны ЦСКА было вполне ощутимое. Агапов и Гайич нанесли по удару из района одиннадцатиметровой отметки, только не смогли пробить Беленова. Дозрел гол в ворота «Факела» не в раздевалку, а из раздевалки. Заболотный навесил справа, и Давила на дальней штанге проткнул мяч в ближний угол (1:0).

Заболотный как раз появился у ЦСКА на замену – как и Тороп, Глебов, Абдулкадыров, Кучаев. Плюс некоторые футболисты обратно возвращались на поле со скамейки. Впрочем, Владимир Федотов этим не удивит. Для клубных товарищеских матчей на сборах такая практика вполне нормальная.

«Факел» имел ряд хороших шансов, дабы уйти от поражения. Магаль трижды серьёзно угрожал воротам «армейцев». Дважды мяч пролетал рядом с девяткой, а в третьем случае Руслан слабо пробил в руки Торопа. Не хватило точности Маркову и Аппаеву, перед другими воротами – Давиле, Облякову и Кучаеву.

Мастерной получил красную карточку за вторую жёлтую. ЦСКА играл на ответных атаках и одержал четвёртую победу на сборах. В концовке Агапов предоставил отличный момент Акбашеву, но тот не попал в створ. Теперь 9 февраля ЦСКА в контрольном матче сыграет против «Сочи». А «Факел» 10 февраля собирается встретиться с астраханским «Волгарём» и казахстанским «Ордабасы».

Кирилл Иванцов