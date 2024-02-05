Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о футбольных заслугах Криштиану Роналду. В понедельник португальцу исполнилось 39 лет.

«Эпохи в футболе определяются не игроками, даже такими выдающимися как Месси и Роналду. А доминированием тренерских концепций. Так же как были театры Товстоногова и Любимова, был катеначчо Эленио Эрреры или тотальный футбол Михелса. А у Месси и Роналду ещё будет много встреч до того, как они встретятся в райских кущах или на балу у Воланда», - сказал Воробьев.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср», а Лионель Месси – за «Интер Майами».