Клаудиньо и Артур всё порешали: «Зенит» превзошёл «Аль-Духаиль» на Кубке равноправия

«Зенит» в своём первом матче на так называемом Кубке равноправия встречался с катарским «Аль-Духаилем», который тренирует Кристоф Галтье.

В январских товарищеских матчах «Зенит» одержал победы с одинаковым счётом 5:1 над самаркандским «Динамо» и «Чонбук Моторс», минимально выиграл у «Урала» и поделил виртуальные очки с «Аль-Фатехом». Теперь питерцам предстояло пересечься в матче за реальные очки с «Аль-Духаилем» в товарищеском Кубке равноправия.

«Аль-Духаиль» в настоящее время после двенадцати туров идёт на шестом месте в чемпионате Катара, отставая на четырнадцать очков от лидера таблицы «Аль-Садда». На Кубке равноправия «Аль-Духаиль» до «Зенита» уже сыграл один матч, где потерпел поражение от «Шанхай Шеньхуа».

Кстати, команда Леонида Слуцкого успела на новом турнире одержать две победы. Помимо «Аль-Духаиля», «Шанхай Шеньхуа» выиграл и у «Сантоса». Таким образом, «Зениту» было и есть к чему стремиться, ведь китайский клуб лидирует в группе с шестью очками, набранными в двух матчах.

«Сине-бело-голубые» с самого начала обратили мяч под свой контроль. Чтобы открыть счёт, петербуржцам хватило нескольких минут. Они наказали соперника за явную ошибку. Номинальные хозяева перехватили мяч перед чужой штрафной, Кассьерра коротко отдал влево для Клаудиньо, и тот эффектно ввернул сферу в дальнюю девятку (1:0).

Празднуя забитый гол, Клаудиньо рисовал пальцами сердечко трибунам или на камеру. Так вот, вроде как в этом отнюдь не игровом эпизоде он умудрился получить травму. В итоге Клаудиньо оказали медицинскую помощь, ему обмотали повреждённый палец. Хорошо, хоть менять вынужденно не пришлось.

Вообще-то первый тайм получился откровенно скучным. «Аль-Духаиль» почти не находил способов тревожить защиту «Зенита» и Дениса Адамова. Разве что дальний удар Диалло протестировал вратаря питерцев. Ну и «Зенит» не включал полные обороты, предпочитая атаковать размеренно.

После перерыва «Аль-Духаиль» продолжил действовать вторым номером. И «Зенит» не добивал своего соперника. По числу замен матч был для команды Семака как официальный. На 72-й минуте сработала бразильская связка Дугласа Сантоса и Артура: первый прострелил слева, а второй замкнул дальнюю штангу (2:0).

Педро не сумел отметить своё совершеннолетие забитым голом, хотя пытался. Бил он издали, но Шехаб тут не пропустил. «Зенит» победил очень спокойно и не дал усомниться в своём превосходстве над «Аль-Духаилем» на Кубке равноправия. 6 февраля питерцы в обычном товарищеском матче сыграют с ереванским клубом «Ноа». Потом в Кубке равноправия 8 февраля они встретятся с «Шанхай Шеньхуа», а 13-го числа – с «Сантосом».

Кирилл Иванцов