Пономарёв оценил атакующую линию ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о текущем составе столичного клуба.

«Не жду какого-то громкого трансфера от ЦСКА в эту зиму. Хотя парочка нападающих команде точно не помешала бы. В атаке беда с выбором игроков», — приводит слова Пономарёва портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, атакующая линия ЦСКА укомплектована на тройку. Если Фёдор Чалов и Аббосбек Файзуллаев травмируются, то у команды начнутся проблемы, считает Пономарёв.

После 18 туров ЦСКА находится на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке подопечных Владимира Федотова 28 зачетных баллов.