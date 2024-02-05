Агент: «Сочи» не вылетит, если Чистяков будет играть

Андрей Талаев, агент защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос, останется ли его клиент в команде в случае вылета из РПЛ.

Напомним, 30-летний футболист проведет вторую часть сезона в «Сочи» на правах аренды. Его контракт принадлежит «Зениту».

«Думаю, что «Сочи» не вылетит в конце сезона, если Дмитрий будет получать игровую практику. Есть ли у «Сочи» право выкупа Дмитрия? Я не могу разглашать такую информацию», — приводит слова агента «Спорт День за Днем».

По итогам 18 матчей «Сочи» находится на последнем месте в чемпионате России, имея в копилке всего 11 зачетных баллов.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Чистякова составляет два миллиона евро.