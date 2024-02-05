​Семак: «Зениту» не хватает Малкома

В расположении «Зенита» на зимнем сборе накануне побывал Малком, который выступал за команду в 2019-2023 годах. Комментарий о бразильце дал главный тренер питерской команды Сергей Семак.

«Были рады видеть Малкома, который приехал к нам на сборы по своей инициативе. Конечно, его не хватает, но это жизнь. Не часто к нам в Россию приезжает игрок такого уровня», - слова Семака приводит «Чемпионат», ссылаясь на эфир «Матч ТВ».

Всего за «Зенит» Малком провёл 109 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 42 гола и 24 результативных паса на партнёров. Прошлым летом бразилец перебрался в саудовский «Аль-Хиляль».

Добавим, что «Зенит» после восемнадцати туров Премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице.

Малком побывал на сборе «Зенита»