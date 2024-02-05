​Президент «Пюника» отреагировал на информацию об отказе играть с командами из России

В прессе появилась информация о том, что «Пюник» отказался проводить матчи с командами из России на зимних учебно-тренировочных сборах. Комментарий на это счёт дал Артур Согомонян – президент титулованного армянского клуба.

«Отказ «Пюника» играть с российскими клубами из-за украинцев – слухи. Они не соответствуют действительности. Сейчас мы, наоборот, ведём переговоры, чтобы в конце сборов сыграть матчи с командами из России», - цитирует Согомоняна «Чемпионат».

Президент «Пюника» отметил, что команда пока не договорилась о матчах с командами из России из-за несостыковок.

Добавим, что «Пюник» является лидером чемпионата Армении на текущий момент.