РПЛ или Серия А: Каррера рассказал, где стадионы лучше

Итальянский тренер Массимо Каррера поделился мнением о футбольной инфраструктуре в России.

«В России неплохо развита футбольная инфраструктура. Можно сказать, что стадионы в РПЛ лучше, чем в Серии А. Почти у всех 16 команд лиги современные арены — в Италии не так», — приводит слова Карреры портал «РБ Спорт».

Каррера работал в России с 2016 по 2018 год. Напомним, в этот период он возглавлял московский «Спартак». Под руководством Карреры «красно-белые» стали чемпионами России и завоевали Суперкубок страны.

Последним местом работы Карреры был итальянский «Бари», в котором он был с февраля по апрель 2021 года.