Аршавин: Вендел в порядке

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о полузащитнике команды Маркусе Венделе.

«Почему Вендел задержался на сбор — не знаю. А то, как он выглядел — он в порядке. В тех отрезках, где он получал время, он выглядел здорово. Не нужно сравнивать это с летней ситуацией, никаких слухов не ходит», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что 26-летний Вендел опоздал на два дня на сборы «Зенита» по семейным обстоятельствам.

В текущем сезоне Вендел появился на поле в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив шесть ассистов.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость бразильца в 22 миллиона евро.