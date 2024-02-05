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Гуренко: «Зачем Лантратову переходить в «Спартак», если в «Локомотиве» он номер один?» эксклюзив

05 Февраля 2024 • 18:00 Комментировать

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях из «Локомотива».

- Пишут, что Рыбчинский и Куликов в ближайшее время расторгнут контракт с «Локомотивом» и уйдут в «Торпедо» бесплатно. Как оцениваете эту новость?

- Наверное, в команде не видят перспективы этих ребят. А возможно сами парни хотят получать больше игрового времени или контракт у них заканчивается через полгода, поэтому их сейчас решили отпустить. Нюансов может быть много, и мы точно не знаем причины.

- Но это логичное решение, учитывая, что игроки не проходят в состав?

- У них было достаточно много времени, чтобы себя проявить. Возможно, в «Торпедо» у них получится это лучше и потом, когда они окрепнут, получат больше уверенности, смогут вернуться в «Локомотив». Мы же не знаем, какие у них договоренности.

- Спортивный директор «железнодорожников» Дмитрий Ульянов завил, что клуб сделал предложение Магкееву о продлении контракта, но игрок отказался. Как это воспринимаете?

- Возможно, он засиделся или условия нового контракта не устроили. Всегда есть ряд причин. И потом, перебор людей в команде, это тоже плохо. Нельзя тренировать команду, когда у тебя 25-30 футболистов, потому что происходит конфликт интересов. Оптимально – 20 полевых игроков, чтобы вести тренировочный процесс. Возможно, лучше даже еще меньше. Иначе падает качество тренировок.

- Но недобор футболистов тоже чреват, что мы видели на примере ЦСКА, когда несколько человек получили травмы, а достойно заменить их оказалось некем.

- Есть своя школа. Давайте шанс молодым, подтаскивайте ребят, развивайте их. Но для чего иметь 30 полевых игроков я не понимаю.

- Пишут, что полузащитник Лукас Вера из «Оренбурга» может перейти в «Локомотив». Это был бы хороший трансфер?

- Нужно смотреть, какие цели у клуба. И важно вписаться в команду. Вера больше атакующий игрок, поэтому многое зависит от партнеров и игровых схем.

- Как оцениваете ситуацию с Тикнизяном, который в итоге остался в «Локомотиве», и не пошел в «Зенит»?

- Для «Локомотива» это плюс, потому что он провел хорошие полгода, прогрессировал, забивал много за счет хорошего объема работы. Он часто подключался в атаку. Ребята его подстраховывали. Но забивать мячи – это не основная задача крайнего защитника. Его задача – оборона. То, что он забивает, это просто бонус.

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- А со своими прямыми обязанностями он хорошо справлялся?

- «Локомотив» пропускал много контратак, и вообще у ворот команды создавалось много опасных моментов. Поэтому «железнодорожникам», прежде всего, нужно поработать над качеством игры в обороне. Эту проблему надо убирать. Команда идет вперед большими силами, старается атаковать, но надо учитывать контрвыпады соперников, чтобы было меньше быстрых контратак.

- Писали, что у «Спартака» был интерес к Лантратову. Стоит «Локомотиву» его продавать?

- Я думаю, он останется. А смысл ему что-то менять? В «Локомотиве» и «Спартаке» плюс-минус одинаковые условия. Зачем бегать из команды в команду? Тебе здесь доверяют, ты здесь номер один. Для чего куда-то переходить? Зарплаты сейчас везде более-менее одинаковые. Он же не переходит в «Манчестер Юнайтед» или «Челси». Да, есть «Зенит», но не все решают деньги.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Гуренко Илья Лантратов ещё теги
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