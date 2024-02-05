Аршавин не исключил, что Вендел и Клаудиньо могут покинуть «Зенит»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном уходе полузащитников Маркуса Вендела и Клаудиньо из стана «сине-бело-голубых».

«Спокоен, что Вендел останется и точно доиграет до лета. Может, летом и Клаудиньо, и он начнут говорить, что Лиги чемпионов нет, что они хотят обратно. Такое возможно», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

При этом специалист считает, что сейчас не видит предпосылок для отъезда футболистов.

После 18 туров санкт-петербургский «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего «Краснодара» составляет всего два очка.