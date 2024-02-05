Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях из «Локомотива».

- Пишут, что Рыбчинский и Куликов могут расторгнуть контракты с «Локомотивом» и уйти в «Торпедо» бесплатно. Как оцениваете эту новость?

- Наверное, это правильное решение. Некоторое время они не попадали в состав и участвовали только в ротации. Им самим интересно попробовать свои силы, почувствовать уверенность. Тем более это Москва, где все перед глазами селекционных служб разных клубов. Нужно ощутить себя на новом витке, повышать свой уровень, чтобы быть игроками основы.

- Эти ребята не тянут уровень РПЛ, или конкуренция в «Локомотива» слишком высокая?

- Они не слабые, просто уступают конкуренцию другим игрокам. Но им доверяли, их использовали во многих матчах. То есть какое-то время они были футболистами, на которых рассчитывали. Думаю, им самим уже неинтересно то положение, которые они занимали. Хочется попробовать себя в другой роли.

- Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов завил, что клуб сделал предложение Магкееву о продлении контракта, но игрок отказался. Как это воспринимаете?

- Не знаю, хочет ли он уйти, но клуб все сделал для этого футболиста. Наверное, у него нет претензий по поводу того, как клуб отнесся к его травме – разрыву крестообразных связок. В «Локомотиве» его ждали, делали все возможное, чтобы он вернулся. Не знаю, какие финансовые условия ему предлагали, но он мог посчитать, что перерос этот уровень зарплаты.

- Пишут, что полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера может перейти в «Локомотив». Переговоры с этим футболистов велись и раньше, но теперь возможность перехода появилась. Говорит ли это о том, что Вера очень нужен «железнодорожникам»?

- Не знаю, насколько он необходим, потому что у «Локомотива» хорошая обойма игроков основы в этой линии. Но мне нравится этот футболист своей игрой за «Оренбург». Не думаю, что его переход стал бы ошибкой.

- Надо ли в таком случае «Локомотиву» расставаться с Миранчуком и Жемалетдиновым, которые, кстати, не хотят продлевать контракты с «железнодорожниками»?

- У них разная ситуация. Миранчук больше играет, а Жемалетдинов после травмы выходил на поле гораздо меньше. А ему хочется пробовать себя и в основе, и на другом уровне. Ребята хотели, видимо, сохранить нынешний уровень зарплаты в новых контрактах, но у клуба были свои взгляды на этот вопрос. Если ребята сделают выбор в пользу серьезной зарубежной команды, это будет плюс. Но сейчас на сборах Миранчук играет за основу. Это говорит о том, что команда в нем заинтересована.

- Писали, что у «Спартака» был интерес к Лантратову. Стоит «Локомотиву» его продавать, если эта информация правдива?

- Если он уйдет – это будет неправильное решение. «Локомотив» не хуже «Спартака», и здесь Лантратов играет на постоянной основе. Он попал в сборную России. Ему надо здесь закрепиться.

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- В «Спартаке» он был бы первым номером?

- Он здесь первый номер. Я бы еще понял, если бы он ушел в «Милан». В «Локомотиве» он является первым номером и вызывается в сборную. Чего ему еще желать? На мой взгляд, «Локомотив» сейчас имеет преимущество перед «Спартаком» в статусе.

Елена Григорьевская