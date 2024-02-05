Деменко: «Думаю, что серьёзные переходы в РПЛ ещё будут»

Бывший футболист сборной России Максим Деменко высказался о зимних трансферах в РПЛ.

«Думаю, что серьезные переходы в РПЛ еще будут. У нас ведь трансферное окно еще не закрывается. Если говорить о лидерах, то произойдут еще интересные приобретения», — приводит слова Деменко Vprognoze.

По итогам 18 проведенных туров лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар», который смог набрать 38 очков. На второй позиции располагается «Зенит», в активе которого 36 баллов. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Возобновление чемпионата России состоится в начале марта.