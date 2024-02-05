Чанов: Дивеев — ключевой игрок ЦСКА

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о предстоящем возвращении защитника «армейцев» Игоря Дивеева.

Напомним, 24-летний футболист получил травму в матче за Суперкубок России с «Зенитом», после чего на поле не появлялся.

«Учитывая тот состав, который сейчас есть у ЦСКА, Дивеев точно является ключевым игроком для «армейцев». У меня связаны большие надежды с возвращением Дивеева», — приводит слова Чанова Legalbet.

Эксперт заявил, что в текущем сезоне центральная зона является главной проблемой ЦСКА, отметив, что потеря Дивеева очень сказалась на игре команды.

После 18 туров подопечные Владимира Федотова занимают восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев заработать 28 баллов.