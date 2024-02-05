​ЦСКА озвучил состав на матч с «Факелом»

В понедельник в рамках подготовки ко второй части сезона ЦСКА проведёт товарищеский матч против «Факела». Наставник московской команды Владимир Федотов включил в стартовый состав таких футболистов:

Акинфеев, Мойзес, Роша, Агапов, Гайич, Обляков, Зделар, Кисляк, Мендес, Давила, Мусаев.

Матч между ЦСКА и «Факелом» пройдёт в Турции. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Добавим, что ЦСКА проводит зимние каникулы на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.