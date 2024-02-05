Бояринцев — о зарплатах во Второй лиге: В Москве нереально прожить на 50 тысяч

Бывший игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев ответил на вопрос, можно ли прожить на 30-50 тысяч рублей, которые футболисты получают во Второй лиге.

«Если у команды есть база, питание, то в регионе на эти деньги можно. Плюс молодым иногда помогают мама с папой. Но не пошикуешь, это очевидно. А в Москве на 50 тысяч — нереально, конечно», — приводит слова Бояринцева Sport24.

Тренер рассказал, что в его командах были игроки, которые после тренировок подрабатывали в такси.

Последним местом работы 45-летнего Бояринцева был саратовский «Сокол», который он покинул в ноябре прошлого года.