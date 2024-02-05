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Бояринцев: Дзюба всегда отличался юмором, но мог переборщить в шутках

05 Февраля 2024 • 16:33 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев ответил на вопрос о слухах, что он брал под своё крыло молодого Артёма Дзюбу.

«Нормальный парень, тогда был амбициозным, целеустремленным. Я не сомневался, что Артём пойдет дальше. Всегда отличался юмором, улыбчивый боец! Но мог переборщить в шутках», — приводит слова Бояринцева Sport24.

Экс-игрок признался, что пытался подсказывать Дзюбе, как себя вести, но тот не всегда прислушивался к советам.

Напомним, Дзюба является воспитанником «Спартака». Форвард принадлежал клубу до 2015 года, после чего на правах свободного агента перешел в «Зенит».

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