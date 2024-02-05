Бояринцев: Спрошу у Мостового, как стать таким же великим

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о возможной будущей тренерской карьере Александра Мостового.

Напомним, сейчас 55-летний Мостовой проходит обучение в Академии Российского футбольного союза.

Бояринцев заявил, что Мостовой является приятным человеком и одним из величайших футболистов постсоветского поколения

«Александр просто упустил время, чтобы стартовать в тренерской деятельности. Никогда не поздно, но сейчас будет сложнее. Впрочем, вообще не сомневаюсь, что у него как у тренера все может получиться», — приводит слова Бояринцева Sport24.

В шутливой форме тренер добавил, что при встрече спросит у Мостового, как стать таким же великим, как он.