«Если Акинфеев играет на уколах и через боль, то ему пора завершать карьеру» — Валерий Новиков

Экс-голкипер столичного ЦСКА Валерий Новиков поделился комментарием о будущем вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева.

«Если Игорь действительно играет на уколах и через боль, то ему пора завершать карьеру. Он уже всем доказал свой уровень и вошел в историю отечественного футбола», — приводит слова Новикова портал «РБ Спорт».

Ранее главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что у 37-летнего Акинфеева есть большие проблемы с коленным суставом.

В текущем сезоне Акинфеев провел 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 20 мячей и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

По итогам 18 туров ЦСКА находится на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.