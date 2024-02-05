Коваленко: «Хочу сыграть хотя бы пару матчей в старте «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос, как должна пройти вторая половина сезона, чтобы в конце мая он остался доволен.

«Понятно, что «Зенит» должен стать чемпионом. А я – сыграть хотя бы пару матчей в старте в РПЛ. Немало ли этого? Я уверен, если сыграю пару матчей в старте, дальше попрет», — приводит слова Коваленко Sports.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 20-летний футболист выходил на поле в пяти матчах, в которых не отметился голевыми действиями. Максимальное количество проведенных минут на поле в одном матче у Коваленко — 21.

Стоит сказать, что хавбек шесть раз сыграл в Кубке России, где четыре раза выходил в старте и сделал один ассист.