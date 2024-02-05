​Педро, Артур и Кассьерра – в составе «Зенита» на матч против «Аль-Духаиля»

«Зенит» продолжает готовиться ко второй части сезона. В понедельник команда Сергея Семака на сборе в Катаре проведёт матч против «Аль-Духаиля». Питерцы начнут игру в таком составе:

Адамов, Сантос, Нино, Эракович, Фернандес, Барриос, Коваленко, Клаудиньо, Педро, Артур, Кассьерра.

Матч между «Зенитом» и «Аль-Духаилем» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Добавим, что зимнюю паузу «Зенит» проводит на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.