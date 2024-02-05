​«Пюник» отказался играть с командами из России

«Пюник» отменил зимние матчи с командами из России. В ходе сборов титулованный армянский клуб должен был встретиться с «Оренбургом», «Крыльями Советов» и «Химками». Эти игры сорвались из-за отказа «Пюника». Дело в том, что украинские футболисты этой команды не захотели играть с российскими соперниками. Об этом информирует телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Отмечается, что «Оренбург» получит за срыв матча с «Пюником» 10 тысяч евро – такая сумма компенсации была прописана в договоре об игре между клубами.

Добавим, что «Пюник» на текущий момент располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Армении.