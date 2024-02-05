Коваленко рассказал, в чём ему нужно прибавить

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос, чего ему не хватает для более стабильного попадания в состав команды.

«Всего, но если конкретизировать, – отбора. За него меня ругал Осинькин. Наверное, больше всего за то, что не очень часто вступаю в единоборства», — заявил хавбек Sports.

В первой части сезона Коваленко появился на поле в пяти матчах Российской премьер-лиги, сыграв суммарно 44 минуты.

После 18 туров «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 36 набранных очков. Отставание «сине-бело-голубых» от лидирующего «Краснодара» составляет два балла.