Коваленко — о переходе в «Зенит»: «Мне звонил Семак»

Футболист «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос, почему перебрался в стан санкт-петербургского клуба, а не в «Локомотив».

«Мне звонил Семак: «Переходи на перспективу». Он честно рассказал про Кузяева и Вендела, объяснил, что видит и в двойке, и в тройке центральных полузащитников. Мне этого было вполне достаточно», — приводит слова Коваленко Sports.

Полузащитник отметил, что он вел переговоры с «Локомотивом», но Галактионов ему не звонил.

Напомним, 20-летний Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи» прошлым летом. В текущем сезоне хавбек провел 11 матчей во всех турнирах и сделал один ассист.