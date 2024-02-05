Коваленко назвал сильнейшего игрока РПЛ

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос о конкуренции с Маркусом Венделом.

— Вообще не думал о конкуренции, просто поражался, какой Вендел сильный. Просто зверь. Для меня это сильнейший игрок РПЛ, — заявил Коваленко Sports.

В нынешнем сезоне бразильский хавбек принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых четыре раза поразил ворота соперников и записал на свой счет шесть голевых передач.

Действующий контракт 26-летнего Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 миллиона евро.