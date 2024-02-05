Коваленко: «Конечно, игрового времени в «Зените» не хватает»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о своём игровом времени в санкт-петербургской команде.

«Когда решался на переход, слышал, что уходит Кузяев, что может уйти Вендел. В итоге Вендел не ушел, так что мне пришлось посидеть побольше. Конечно, игрового времени не хватает, но в целом все нормально», — цитирует Коваленко Sports.

Хавбек добавил, что уже полностью освоился в «Зените» и первые полгода в клубе не являются поводом расстройств для него.

В текущем сезоне 20-летний Коваленко принял участие в 11 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.