Коваленко: «Глушенков — лучший российский футболист в РПЛ»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о нападающем «Локомотива» Максиме Глушенкове.

«Мне кажется, Глушенкову надо уезжать. Для меня он лучший российский футболист в лиге. Да, Макс может отмахнуться, получить нелепую желтую карточку, но это ему не мешает», — приводит слова Коваленко Sports.

По мнению хавбека, если бы у Коваленко не было его эмоций, то, вероятно, он бы не был так хорош на поле.

В нынешнем сезоне 24-летний Глушенков принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет девять голевых передач.

Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Глушенкова в семь миллионов евро.