Новиков: «Не верю, что Помазун перейдёт в «Спартак»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера «армейцев» Ильи Помазуна в «Спартак».

Эксперт признался, что не верит в возможный трансфер, так как сейчас за «Спартак» выступают два равноценных вратаря — Александр Селихов и Александр Максименко.

«Это очень странные слухи, если честно. В «Спартаке» сейчас есть два равноценных голкипера в лице Максименко и Селихова. Зачем им ещё один вратарь? Если придёт Помазун, то кого выпускать в основе? Эти голкиперы примерно равны», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

В настоящий момент Помазун выступает в составе «Урала» на правах аренды. В текущем сезоне 27-летний вратарь провёл 22 матча, пропустив в них 32 мяча.