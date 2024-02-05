Новичок «Оренбурга» рассказал, чем РПЛ отличается от чемпионата Чили

Нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон ответил на вопрос, чем РПЛ отличается от чилийского чемпионата.

«В первую очередь, интенсивность футбола. Она намного выше, чем в Чили. Как я успел заметить, здесь у тебя практически нет времени на прием и обработку мяча, нужно быстро думать и действовать», — цитирует Томпсона «Матч ТВ».

Напомним, 19-летний чилиец присоединился к «Оренбургу» в конце января на правах аренды. Соглашение рассчитано до лета этого года.

После 18 сыгранных матчей «Оренбург» находится в зоне стыковых матчей, располагаясь на 14-й позиции в чемпионате России. В активе команды 15 зачетных баллов.