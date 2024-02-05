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Журналист: «ПАОК не продаст Живковича в «Краснодар» зимой»

05 Февраля 2024 • 14:36 Комментировать
ПАОК
...
Панатинаикос
14.02 20:30

Журналист из Греции Георге Кастанис поделился мнением о возможном переходе полузащитника ПАОКа Андрии Живковича в «Краснодар».

Ранее сообщалось, что за 27-летнего игрока российский клуб предложил 7,5 миллионов евро.

По мнению Кастаниса, ПАОК не отпустит лидера команды нынешней зимой, однако летом трансфер Живковича не исключён.

«Краснодару» будет сложно заполучить Живковича в зимнее трансферное окно. ПАОК не продаст зимой никого из своих футболистов, а Живкович — не исключение. Возможно, летом этот трансфер и будет возможен, но точно не сейчас», — цитирует журналиста «Матч ТВ».

В текущем сезоне Живкович провёл за ПАОК 30 матчей, в которых сумел забить 13 голов и отдать семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 7 миллионов евро.

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Краснодар ПАОК Андрия Живкович Георге Кастанис ещё теги

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