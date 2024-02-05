Агент Помазуна: «Илья до конца сезона в «Урале», у него контракт»

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, который сейчас выступает за «Урал» на правах аренды, сообщил, что 27-летний футболист не покинет екатеринбургский клуб до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Помазун может перейти в «Спартак». По словам Сафонова, эта информация не соответствует действительности.

«Не знаю, откуда взялись разговоре о переходе в «Спартак», это вообще неправда. Кому-то, видимо, нечего делать, раз такое пишут. Илья до конца сезона в «Урале», у него контракт. А уже летом будет решаться его будущее», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Помазун провёл за «Урал» 22 матча, в которых пропустил 32 мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.