Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Помазуна: «Илья до конца сезона в «Урале», у него контракт»

05 Февраля 2024 • 14:23 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 19:00

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, который сейчас выступает за «Урал» на правах аренды, сообщил, что 27-летний футболист не покинет екатеринбургский клуб до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Помазун может перейти в «Спартак». По словам Сафонова, эта информация не соответствует действительности.

«Не знаю, откуда взялись разговоре о переходе в «Спартак», это вообще неправда. Кому-то, видимо, нечего делать, раз такое пишут. Илья до конца сезона в «Урале», у него контракт. А уже летом будет решаться его будущее», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Помазун провёл за «Урал» 22 матча, в которых пропустил 32 мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Алексей Сафонов Илья Помазун ещё теги

Новости по матчу

04 Февраля
16:47
Президент «Урала» Иванов — о возможном переходе Помазуна в «Спартак»: «Первый раз слышу»
15:45
Агент Помазуна отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в «Спартак»
13:50
Опция выкупа Челиковича «Ахматом» была активирована автоматически
13:36
В «Ахмате» заявили, что клуб ориентирован на аренды футболистов
31 Января
10:49
«Ахмат» подтвердил продление контракта с Тодоровичем
30 Января
11:37
Марат Быстров: «Был вариант с Турцией, но «Ахмат» не устроили деньги, которые за меня предложили»
10:16
Президент «Урала» Иванов: «Селекционный отдел день и ночь смотрит футболистов»
29 Января
16:07
Игрок «Урала» Влут может пропустить остаток сезона
15:20
Агент Конате: «Мохамед доработает свой контракт с «Ахматом» до конца»
11:24
Агент Дивановича: «С 20 февраля Заим приступит к тренировкам в общей группе «Ахмата»
25 Января
14:36
Влут прибыл в расположение «Урала» с травмой
11:46
Ганчаренко: «Я в тайне надеюсь, что Шатов ещё сыграет»
24 Января
14:09
«Урал» объявил о расставании с Цулукидзе
13:09
«Ахмат» ищет забивного нападающего на замену Конате
22 Января
15:46
Агент Селюк допустил уход Гбамбле из «Ахмата»
14:47
В «Ахмате» заявили, что клуб работает над подписанием новых футболистов
11:47
В «Ахмате» сообщили, что «Зенит» не связывался с клубом по поводу Харина
21 Января
13:49
Агент Ловата: «Верю, что Лукас может стать одним из ключевых футболистов «Ахмата»
11:08
В «Ахмате» отреагировали на слова агента Тодоровича о разногласиях в переговорах по новому контракту
20 Января
09:32
«Урал» продлил контракт с Бегичем
09:22
Деменко: «Уверен, что Помазун готов к переезду в Европу»
19 Января
15:26
«Урал» продлил контракт с Щербицким
11:45
В «Урале» опровергли информацию об интересе клуба к вратарю «СКА-Хабаровска»
10:25
Агент Тодоровича сообщил о разногласиях в переговорах с «Ахматом»
10:12
Агент Ловата: «У Лукаса чеченский менталитет, он настоящий боец»
09:44
Помазун: «Если ЦСКА скажет, что я нужен им в основу — вернусь»
09:30
Помазун заявил, что ради перехода в европейский клуб он готов пойти на снижение зарплаты
18 Января
13:58
В «Ахмате» рассказали, почему Даниэль Жуниор покинул клуб
11:30
В «Ахмате» раскрыли подробности подписания Ловата
28 Декабря
10:45
Иванов: «Чистяков мог бы пригодиться «Уралу»
26 Декабря
10:36
Мор: «В «Ахмате» поторопились с увольнением Ташуева»
24 Декабря
14:38
Агент Помазуна: «Текущий сезон Илья доиграет в «Урале», а дальше будем рассматривать предложения»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии» Угальде дебютировал за «Спартак» в товарищеском матче ​Уткин призывает Губерниева проигнорировать запрет «Матч ТВ» ​Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» хорошей новостью
Кто может сменить Хави в «Барселоне» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце СКА добыл пятую подряд победу в КХЛ, переиграв «Салават Юлаев» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Февраля
15:04 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «Не верю, что Помазун перейдёт в «Спартак»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Витюгов: «Осинькин не испытывает проблем с тем, чтобы на кого-то накричать»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Оренбурга» рассказал, чем РПЛ отличается от чемпионата Чили
14:47 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Торпедо» — не уровень Рыбчинского и Куликова»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Журналист: «ПАОК не продаст Живковича в «Краснодар» зимой»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Помазуна: «Илья до конца сезона в «Урале», у него контракт»
14:16 · Россия. Премьер-лига
«На «Спартак» в России настраиваются чуть больше» — Витюгов
14:11 · Россия. Премьер-лига
Витюгов: «Осинькин пытается нам показать, как играют в топ-лигах»
13:47 · Россия. Мелбет-Первая лига
Юзепчук: «Клотет нормальный тренер, хотя и были свои нюансы»
13:42 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может потерять одного из лучших игроков
13:36 · Россия. Премьер-лига
Витюгов рассказал, что в «Крыльях Советов» нет дополнительных премиальных за победы над лидерами
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» близок к подписанию вратаря
13:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Кастаньо: «Кевин точно поможет «Краснодару» добиться успеха»
12:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может купить бразильца, игравшего за «Шахтёр»
12:39 · Россия. Премьер-лига
Бобёр рассказал, кто станет чемпионом России
Все новости
Рекомендуем