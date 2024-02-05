«На «Спартак» в России настраиваются чуть больше» — Витюгов

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов высказался о настрое на игры с московским «Спартаком».

«На «Спартак» в России настраиваются чуть больше, чем, условно, на другие команды. После нескольких чемпионств подряд есть некоторый настрой на «Зенит» тоже», — приводит слова Витюгова Metaratings.

Футболист отметил, что на такие игры не нужно себя дополнительно настраивать, потому что ты и так все сам понимаешь.

В текущем сезоне 26-летний Витюгов принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров и оформил один голевой пас.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают шестое место, отставая от идущего на пятой позиции «Спартака» на один балл.