Марокканский агент — о возможном переходе игрока сборной Марокко в «Сочи»: «Сделка уже завершена или близка к своему завершению»

Марокканский агент Мунир Маамар в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что защитник клуба «Видад» Яхья Аттият-Аллах близок к переходу в «Сочи».

Ранее сообщалось, что за игрока сборной Марокко российский клуб заплатит 500 тысяч евро.

«У Яхьи Аттият-Аллах нет агента, по крайней мере я не знаю его, но из того, что мне известно, сделка или уже завершена, или близка к своему завершению на официальном уровне, его новой команде очень повезло», — сказал агент.

В текущем сезоне Аттият-Аллах провёл за «Видад» 23 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 2,5 миллиона евро.