«Зенит» может потерять одного из лучших игроков

Лидер петербургского «Зенита» Клаудиньо может сменить команду в летнее трансферное окно. Как стало известно Somos Fanaticos, услуги полузащитника были предложены бразильскому «Коринтиансу».

Хавбек может вернуться на родину по завершении нынешнего сезона. По ходу текущей игровой кампании «сине-бело-голубые» не отпустят своего ведущего футболиста.

Клаудиньо перешел в петербургский клуб в 2021 году. В нынешнем сезоне чемпионата России 27-летний бразильский полузащитник провел 18 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.