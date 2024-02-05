Футбольный агент Антон Смирнов посредством своих социальных сетей сообщил о том, что московский «Спартак» близок к подписанию вратаря. Потенциальный новичок, имя которого не разглашается, выступает в РПЛ.

«Спартак» отказался приобретать Ивана Ломаева у «Крыльев Советов». Но «Спартак» близок к сделке по другому вратарю из клуба второй восьмерки», - говорится в публикации агента.

Первую половину нынешнего сезона РПЛ «красно-белые» завершили на пятом месте. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 баллов после 18 туров. Московский клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.