«Зенит» может купить бразильца, игравшего за «Шахтёр»

Атакующий полузащитник Тете, который выступает за стамбульский «Галатасарай», имеет вариант трудоустройства в Российской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Sabah Spor.

По данным источника, в подписании бразильского вингера заинтересован петербургский «Зенит». Турецкий гранд готов расстаться с бывшим игроком украинского «Шахтёра» в том случае, если за него заплатят не менее десяти миллионов евро.

Тете присоединился к «Галатасараю» летом прошлого года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне бразилец провел 27 поединков в всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.