Бобёр рассказал, кто станет чемпионом России

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился прогнозом на исход титульной гонки в Российской премьер-лиге.

«Сложно что-то прогнозировать, но «Зенит» в итоге все-таки вновь станет чемпионом. А за тройку будут конкурировать четыре-пять команд», - передает слова эксперта «Чемпионат».

После 18 туров Премьер-лиги лидирует «Краснодар», набравший 38 баллов. На второй позиции расположился петербургский «Зенит» с 36 очками, а топ-3 замыкает московское «Динамо» (32). Далее идут «Локомотив» и «Спартак». Турнир возобновится в первых числах следующего месяца.