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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бобёр назвал оптимальное место для «Крыльев Советов» по итогам сезона

05 Февраля 2024 • 12:35 Комментировать

Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился мнением о результатах команды в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Крылья» понимают, что им будет сложно бороться за медали, но команде есть к чему стремиться. Если самарцы войдут в шестерку-пятерку, то это будет очень хороший результат», - передает слова Антона «Чемпионат».

По итогам 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке Премьер-лиги самарская команда на выезде встретится с «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Антон Бобёр
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