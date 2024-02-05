Бобёр назвал оптимальное место для «Крыльев Советов» по итогам сезона

Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился мнением о результатах команды в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Крылья» понимают, что им будет сложно бороться за медали, но команде есть к чему стремиться. Если самарцы войдут в шестерку-пятерку, то это будет очень хороший результат», - передает слова Антона «Чемпионат».

По итогам 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем поединке Премьер-лиги самарская команда на выезде встретится с «Ростовом».