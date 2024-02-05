«Он намного сильнее»: Роналдо сделал выбор между Роналду и Месси

Новичок «Ростова» Роналдо высказался о том, кто, по его мнению, лучше – аргентинец Лионель Месси или португалец Криштиану Роналду.

«Для меня лучший игрок - Криштиану Роналду, мой любимый игрок. Он намного сильнее Месси», - передает слова бразильского футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что Роналдо перешел в российский клуб из болгарского «Левски» в зимнее трансферное окно.

В настоящий момент Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Месси, в свою очередь, играет в МЛС за «Интер Майами».

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