Сулейманов высказался о крупной победе «Локомотива» над «Кайратом»

Форвард московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о крупной победе над «Кайратом» (4:1) в товарищеском поединке на зимнем тренировочном сборе.

«В плане результата игра получилась хорошей. Качество может быть намного лучше, но это всё нагрузки, сборы. К сезону мы подойдём в оптимальной форме. А так всё хорошо в целом», - передает слова нападающего пресс-служба «железнодорожников».

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.