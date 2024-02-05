Агент Арбузова: «Ярослав благодарен всем в ЦСКА»

Алексей Сафонов, агент полузащитника Ярослава Арбузова, перешедшего нынешней зимой в «Балтику» из ЦСКА, рассказал, что футболист очень благодарен московскому клубу, который помог ему в сложной ситуации.

«У Ярослава не было чёрной полосы в ЦСКА. Делалось два шага назад, чтобы потом совершить шаг вперёд. Ему протянули руку, когда парень приехал из Луганска, благодаря ЦСКА он нормально жил в пансионате. Ярослав благодарен всем в клубе, начиная с уборщицы. Но сейчас двигаемся дальше», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Арбузов провёл за ЦСКА четыре матча, в которых отметился одним забитым голом.

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Балтика» расположилась на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. До конца сезона командам осталось провести по 12 матчей.