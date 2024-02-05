Глебов - о Европе: «Мечтать не вредно»

Хавбек и капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о возможном трансфере в европейский чемпионат.

«Конечно, хотелось бы попробовать свои силы в Европе, но сейчас нет предложений из-за рубежа. Это мечты, а мечтать не вредно. Но нужно жить сегодняшним днем», - передает слова полузащитника Sport24.

В первой половине сезона Российской премьер-лиги Глебов провел 18 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

После 18 туров чемпионата страны «Ростов» набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице. Матчи Премьер-лиги возобновятся в начале марта.