«Краснодар» удивил огромной клаузулой Кривцова - названа сумма

Накануне стало известно, что «Краснодар» заключил новое трудовое соглашение с защитником Никитой Кривцовым. Срок контракта между сторонами рассчитан до середины 2029 года.

Как стало известно журналистам телеканала «Матч ТВ», в договоре «быки» прописали солидную сумму отступных за 21-летнего футболиста. Клаузула Кривцова составляет 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Никита провел 18 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и получил желтую карточку. После 18 проведенных туров Премьер-лиги «Краснодар» с 38 баллами лидирует в турнирной таблице.