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«Краснодар» удивил огромной клаузулой Кривцова - названа сумма

05 Февраля 2024 • 11:43 Комментировать

Накануне стало известно, что «Краснодар» заключил новое трудовое соглашение с защитником Никитой Кривцовым. Срок контракта между сторонами рассчитан до середины 2029 года.

Как стало известно журналистам телеканала «Матч ТВ», в договоре «быки» прописали солидную сумму отступных за 21-летнего футболиста. Клаузула Кривцова составляет 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Никита провел 18 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и получил желтую карточку. После 18 проведенных туров Премьер-лиги «Краснодар» с 38 баллами лидирует в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Никита Кривцов
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